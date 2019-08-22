Ясени на Московском шоссе начали гибнуть от паразитов. Кроме этого в нашу редакцию обратились люди обеспокоенные тем, что в Солотче и по дороге к ней начали желтеть сосны. За разъяснением ситуации наша съемочная группа обратилась к экспертам.

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