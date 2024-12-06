В Рязанском государственном медицинском университете прямо сейчас проходит 33 Всероссийская Студенческая олимпиада по хирургии. Команды ведущих медицинских вузов ЦФО соревнуются в выполнении теоретических и практических заданий по одному из самых сложных направлений. Павел Малков осмотрел аудитории, где студенты выполняются задания, а затем встретился с учащимися РязГМУ и ответил на все интересующие вопросы.