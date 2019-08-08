Рязанская делегация вернулась из Иркутской области, спасатели помогали ликвидировать последствия сильнейшего за всю историю Приангарья наводнения. В результате катастрофы 25 человек погибли, 8 пропали без вести. А у 38 тысяч жителей затопило дома.

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