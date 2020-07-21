В одном из Рязанских дворов на улице Ленинского Комсомола развернулся скандал вокруг мусора, который начиная с 15 июля не вывозится. Причиной происходящему стали работы по капитальному ремонту канализации, проходящие рядом с домом. Рабочие перегородили въезд на территорию двора. Теперь жильцы и спецслужбы просто не могут подъехать к подъездам. Проблему между собой не могли решить представители Управляющей компании, работники, которые ремонтируют канализацию и региональный оператор по вывозу мусора.