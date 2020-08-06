Рязанскую активистку ТОС поддержали и помогли собрать софинансирование на благоустройство стадиона в Соколовке. Ольга Туманова – мама троих детей и участница программы “Местных инициатив”. Ее проект по ремонту стадиона стал одним из победителей.
Рязанскую активистку ТОС поддержали и помогли собрать софинансирование на благоустройство стадиона в Соколовке. Ольга Туманова – мама троих детей и участница программы “Местных инициатив”. Ее проект по ремонту стадиона стал одним из победителей.
Добавить комментарий