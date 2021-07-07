Согласовывать назначение и увольнение заместителей мэра и руководителей муниципальных предприятий юридически городским депутатам пока не позволяет закон. Об этом на слушаниях по изменению городского Устава заявили и представители регионального Минюста, и прокуратура. Напомню, на заседании Рязанской городской Думы народные избранники выступили с инициативой коллегиально утверждать кадровые назначения в городской администрации. Тогда большинством голосов поддержали вопрос назначения публичных слушаний, но столкнулись с правовой коллизией.