Пермь, Оренбург, Владимир. И даже Якутск. По географии первого Семейного Совета сегодня можно легко составить карту предпринимательской активности страны. Выбор Рязани хозяйкой форума в этом смысле никого удивлять не должен. Не Москва, не Санкт-Петербург, а именно Рязань сегодня флагман поддержки предпринимательства в России. Здесь знают, как и чем помогать бизнесменам. И это для Президента Торгово-Промышленной Палаты Сергей Катырин стало главным доводом. В оффлайн-обращении он назвал Семейный совет своим детищем.