Ежедневно в I квартале 2023 года жители Рязанской области использовали карты для безналичной оплаты товаров и услуг 513 тысяч раз. Об этом сообщает Банк России. Средний чек таких операций составил 601 рубль. Активно использовали держатели карт и возможности дистанционных технологий, совершая регулярные или разовые платежи онлайн. Общий объем безналичных операций в инфраструктуре региона (оплата товаров и услуг, онлайн-платежи) по итогам квартала превысил 180 млрд рублей. Общая сумма увеличилась почти на 21%. За наличными рязанцы обращались 3,9 млн раз, это на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Удобству использования карт способствует развитие инфраструктуры. На начало апреля в Рязанской области их принимали более 30 тысяч устройств: банкоматы, платежные и электронные терминалы. Всего в регионе выпущено около 2,5 млн карт.