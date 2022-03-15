Практически любой конфликт можно решить до суда — проблема в том, что конфликтующие порой не могут объективно разобраться в опросе. И тут на помощь может прийти медиация. Медиация является альтернативным внесудебным способом урегулирования спора с участием независимого посредника – медиатора. До 2010 года посредническая деятельность регулировалась договорами об оказании юридических услуг, а могла и вообще строиться на устных договоренностях. Все изменилось с принятием федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в 2010 году.