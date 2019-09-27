Очередная авария на пересечении Михайловского и Московского шоссе. В этот раз прорвало водопровод. Водоканал, чтобы ликвидировать аварию, на время отключал подачу холодной воды в ряде частных домов. Какова дальнейшая судьба аварийного участка.
Очередная авария на пересечении Михайловского и Московского шоссе. В этот раз прорвало водопровод. Водоканал, чтобы ликвидировать аварию, на время отключал подачу холодной воды в ряде частных домов. Какова дальнейшая судьба аварийного участка.
Работники водоканала молодцы.Железнодорожный район один из старых и сложных.Все рвётся на сетях,а они вовремя устраняют.Спасибо за работу нужную и сложную.