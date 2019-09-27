Очередная авария на пересечении Михайловского и Московского шоссе. В этот раз прорвало водопровод. Водоканал, чтобы ликвидировать аварию, на время отключал подачу холодной воды в ряде частных домов. Какова дальнейшая судьба аварийного участка.

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