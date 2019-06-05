Деревья упали на припаркованные автомобили. Инцидент произошел на Михайловском шоссе, при этом местные жители уже не раз жаловались на аварийное состояние насаждений, но ни префектура, ни дирекция благоустройства города деревья так и не спилили.
Деревья упали на припаркованные автомобили. Инцидент произошел на Михайловском шоссе, при этом местные жители уже не раз жаловались на аварийное состояние насаждений, но ни префектура, ни дирекция благоустройства города деревья так и не спилили.
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