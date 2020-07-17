По инициативе Администрации города Рязани, 16 июля во Дворце детского творчества состоялась встреча ее представителей с жителями улиц Фирсова и Лермонтова. Обсуждался вопрос последствий обвала грунта на строительной площадке многоэтажного дома.
По инициативе Администрации города Рязани, 16 июля во Дворце детского творчества состоялась встреча ее представителей с жителями улиц Фирсова и Лермонтова. Обсуждался вопрос последствий обвала грунта на строительной площадке многоэтажного дома.
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