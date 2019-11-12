Ректор РГУ Андрей Минаев вышел на работу после приговора суда и провел первую пресс-конференцию. Там он заявил, что намерен дальше работать в своей должности. Напомню, его задержали 1 апреля за то что он за счет бюджетных средств фонда оплаты труда выписал премии сотрудникам университета. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями. По решению суда реальный срок он не получил, только выплатил штраф. Однако, в законную силу приговор не вступил

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