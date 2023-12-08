Коммунальные службы Рязани продолжают расчистку пешеходных переходов и тротуаров. Бригады мехуборки работают на улицах Дзержинского, Чапаева, в сквере им. В.А. Молодцова, на площади 50-летия Октября.Остановки чистили на улицах Есенина, Новаторов, Юбилейная, Крупской. По прогнозам впереди снегопад, и на все изменения погоды дирекция Благоустройства готова реагировать оперативно.