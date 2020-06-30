99-летняя пенсионерка победила ковид 19. Розу Алуеву выписали 30 июня из ОКБ. Она поступила в больницу с переломом плеча, ей требовалась помощь травматолога. Но оказалось лечить нужно не только плечо, тест на ковид 19 оказался положительным.