Эта пьеса попала в ТОП-10 большого российского конкурса Национальной ассоциации драматургов «Автора — на сцену!». На афише спектакль был заявлен как комедия о семейных ценностях, но на деле оказался, скорее, психологическим триллером, правда, со счастливым концом. На примере обычной семьи на сцене выделен конфликт между материальными и духовными ценностями. В праздничные дни рязанцы увидели в театре драмы спектакль «6 утра, американо» молодого белорусского драматурга Влады Ольховской в постановке Олега Лабозина.