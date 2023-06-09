В Рязанской области в течение полугодия более 480 льготников воспользовались правом на санаторно-курортное лечение. На эти цели региональное Отделение СФР направило более 14 миллионов рублей. Рязанцы поправляли свое здоровье в таких санаториях, как: «Солотча», «Прометей», «Краинка», «Зорька», «Анапа», «Виктория», «Кавказ» и т.д. Санаторно-курортное лечение проводили в целях профилактики основных заболеваний. Отделение Социального фонда России по Рязанской области напоминает, что правом на получение путевки на санаторно-курортное лечение обладают федеральные льготники при наличии определенных медицинских показаний. При условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно. Следует отметить, что путевки предоставляются гражданам льготных категорий в порядке очередности с учетом даты подачи заявления и в соответствии с медицинскими показаниями. Подать заявление и необходимый пакет документов для получения путевки на санаторно-курортное лечение можно лично в клиентских службах Отделения фонда, в МФЦ, направив бланк заявления по почте либо в электронном виде с помощью портала Госуслуг (www.gosuslug.ru). Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.