«Списывали ответственность на фиктивные фирмы».

В Следственном Управлении СК по Рязанской области подробно описали схему ухода от исполнения суда хозяевами мусорного полигона в Турлатово. По словам следователя по особо важным делам, Сергея Шершнева, с 2006 года собственник этой свалки сменился более 15 раз. На территории полигона за это время произошло несколько пожаров. Но очищать территорию шламонакопителя площадью больше 10,5 тысяч кв. м здесь не спешили. Владельцы хитро переоформили сооружение на другое юридическое лицо, а по сути, подставную фирму, с которой заключили фиктивную сделку о, якобы, продаже участка вместе с отходами. Руководитель этой фирмы получил деньги, но знать не ведал того, что на самом деле там происходит. Впрочем, сыщики всю эту хитрую схему ухода от ответственности установили и собрали все нужные доказательства. Уголовное дело о неисполнении вступившего в силу решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) направлено на рассмотрение по существу.