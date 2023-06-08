В Рязанской области проходит чемпионат МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Сегодня завершились индивидуальные соревнования и комбинированная эстафета среди территориальных органов и образовательных организаций ведомства. В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу на дистанции 3000 метров среди женщин: 1 место — у Ольги Вовк (ГУ МВД России по Московской области); 2 место – у Екатерины Ивониной (МВД России по Республике Татарстан); 3 место заняла Светлана Дорофеева (УМВД России по Рязанской области). Среди мужчин после финиша 5-километровой дистанции на пьедестале почета рязанцев нет, здесь доминировали стайеры из Татарстана.