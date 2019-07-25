Ведущая программы “Территория закона” Дина Исляева стала победителем конкурса работ по формированию объективного общественного мнения о деятельности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Конкурс для журналистов, освещающих деятельность ведомства проводится ежегодно. Победителей по традиции награждают 25 июля – в День сотрудника органов следствия.

Работа корреспондента телекомпании “Город” отмечена в номинации “Активность и периодичность в освещении деятельности следственного управления”. “Дина Исляева так увлеченно рассказывает в своей программе «Территория закона» как следователи раскрывают и расследуют уголовные дела, что наверное и сама может стать неплохим следователем” – отметила старший помощник руководителя регионального следственного комитета Анжелика Евдокимова.

Нужно отметить, что телекомпания “Город” постоянно сотрудничает с региональным Следственным комитетом в рамках подготовки программы “Территория закона” и подготовки программы “День города”.