Почему спустя долгие годы отношений мужчина так и не предлагает жениться? Почему, несмотря на все усилия, он всё равно ходит “налево”? И что делать, когда, кажется, уже ничего не связывает — разводиться? Или всё же попытаться сохранить брак? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые однажды появляются в голове у каждой женщины может дать Сатья. Живые семинары “Три лекции до счастливого брака” пройдут в Рязани 21-23 марта, и у жителей города есть уникальная возможность задать вопросы знаменитому эксперту