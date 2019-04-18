Главная
Новости
Видео
Буду здоров
Городские встречи
День города
Знак качества
Неделя города
Объектив
Территория закона
Фитнес с Arta Gym
Хочу замуж
Циркуль-Шоу
21:22, 18 Апр 2019
День города – новости Рязани 18.04.19
17:26, 18 Апр 2019
Городские встречи 18.04.19 Владимир Денисов и Юрий Сарычев
21:57, 17 Апр 2019
День города – новости Рязани 17.04.19
Проекты
Все проекты
Архивные проекты
ТВ-программа
Телеканал Город
Эфир на партнёрских каналах
О компании
О телекомпании
Кабельные сети
Новости телекомпании
Презентация телекомпании
Презентация телеканала
Реклама
Реклама на ТВ
Реклама на Домашнем в DVB-T2
Реклама на сайте
Контакты
Информация
Вакансии
Написать нам
Главная
Проекты
Городские встречи
Городские встречи 18.04.19 Владимир Денисов и Юрий Сарычев
Городские встречи 18.04.19 Владимир Денисов и Юрий Сарычев
Руководитель школы юных экскурсоводов и руководитель волонтерского отряда “Юный экскурсовод”
Категория:
Городские встречи
Запись опубликована:
18 Апр 2019
Похожие записи
Городские встречи
15:52, 12 Апр 2019
Городские встречи 12.04.19 Николай Стрелков
Городские встречи
15:52, 12 Апр 2019
Городские встречи 12.04.19 Арнольд Грынин и Ирина Кошелева
Городские встречи
15:17, 11 Апр 2019
Городские встречи 11.04.19 Андрей Кашаев
Комментарии Facebook