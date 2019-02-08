Найти:
Главная
Новости
Видео
Буду здоров
Городские встречи
День города
Знак качества
Неделя города
Объектив
Фитнес с Arta Gym
Хочу замуж
Циркуль-Шоу
14:48, 8 Фев 2019
Городские встречи 08.02.19 Александр Безнощенко
14:47, 8 Фев 2019
Городские встречи 08.02.19 Ольга Щетинкина
21:31, 7 Фев 2019
День города – новости Рязани 07.02.19
Проекты
Все проекты
Архивные проекты
ТВ-программа
Телеканал Город
Эфир на партнёрских каналах
О компании
О телекомпании
Кабельные сети
Новости телекомпании
Презентация телекомпании
Презентация телеканала
Реклама
Реклама на ТВ
Реклама на Домашнем в DVB-T2
Реклама на сайте
Контакты
Информация
Вакансии
Написать нам
Главная
Проекты
Городские встречи
Городские встречи 08.02.19 Ольга Щетинкина
Городские встречи 08.02.19 Ольга Щетинкина
Министр образования и молодежной политики Рязанской области
Категория:
Городские встречи
Запись опубликована:
8 Фев 2019
Похожие записи
Городские встречи
14:48, 8 Фев 2019
Городские встречи 08.02.19 Александр Безнощенко
Городские встречи
18:43, 7 Фев 2019
Городские встречи 07.02.19 Игорь Горских
Городские встречи
18:42, 7 Фев 2019
Городские встречи 07.02.19 Геннадий Пашин
Комментарии Facebook