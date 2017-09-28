Смотрите сегодня в информационной программе «День города» в 19.00, 21.30 и 0.00 на «Городском»:
— «Сколько времени до конца урока?». Учительница под Рязанью побила школьника учебником по голове. Общественность встает на сторону учителя.
— Нет хамству и курению. Водителя маршрутки оштрафовали за оскорбление пассажира.
— Солдатская, бабкина, свадебная. В Рязанском Кремле сварили сразу несколько разновидностей каш.
— Рязанский футболист забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
День города — новости Рязани 28.09.17
Смотрите сегодня в информационной программе «День города» в 19.00, 21.30 и 0.00 на «Городском»:
Категория: День города