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В России объявлен траур
Новоселье в доме на Осеннем
В связи с днём траура в России отменены праздничные мероприятия, концерты, шоу
Трагедия над морем. Кто виноват в гибели доктора Лизы и артистов?
Опубликован список журналистов, находившихся на борту Ту-154 МО РФ
Указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае
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День города — новости Рязани 26.12.16
Городские встречи 24.12.16 Арсений Кудря
Городские встречи 24.12.16 Протоиерей Арсений Вилков
Городские встречи 24.12.16 Зинаида Артемкина
Городские встречи 23.12.16 Константин Катанаев и Сергей Юткин
Человек в городе 23.12.16
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Дек 26, 2016
День города — новости Рязани 26.12.16
Дек 24, 2016
Городские встречи 24.12.16 Арсений Кудря
Дек 24, 2016
Городские встречи 24.12.16 Протоиерей Арсений Вилков
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День города — новости Рязани 26.12.16
День города — новости Рязани 26.12.16
Категория:
День города
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