День города — новости Рязани 11.10.17

— Считанные дни остались до открытия крупнейшего форума на планете. Какой вклад в это событие готова внести Рязанская область?

— За ними будущее. Талантливые студенты получили губернаторскую стипендию.

— Чем мы дышим? В городе вновь фиксируют превышение уровня сероуглерода в воздухе.

— Учимся экономить ресурсы. На улицах Рязани появились урны для раздельного сбора мусора.