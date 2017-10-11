— Считанные дни остались до открытия крупнейшего форума на планете. Какой вклад в это событие готова внести Рязанская область?
— За ними будущее. Талантливые студенты получили губернаторскую стипендию.
— Чем мы дышим? В городе вновь фиксируют превышение уровня сероуглерода в воздухе.
— Учимся экономить ресурсы. На улицах Рязани появились урны для раздельного сбора мусора.
День города — новости Рязани 11.10.17
— Считанные дни остались до открытия крупнейшего форума на планете. Какой вклад в это событие готова внести Рязанская область?
Категория: День города