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18:52, 8 Июн 2017
День города — новости Рязани 08.06.17
18:42, 8 Июн 2017
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За одни сутки сразу несколько серьезных ДТП
За одни сутки сразу несколько серьезных ДТП
В чем причина частых аварий?
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18:43, 8 Июн 2017
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17:25, 7 Июн 2017
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