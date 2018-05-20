В Севастополе открывается XXVII Международный Кинофорум «Золотой Витязь»

С 22 по 31 мая 2018 года в Севастополе пройдёт XХVII Международный Кинофорум «Золотой Витязь». Решение ежегодно проводить в городе-герое крупнейший и старейший в новой России кинофорум было принято в 2015 году руководством МКФ «Золотой Витязь» и Администрацией города, подписавшими бессрочное Соглашение сразу же после возвращения Севастополя в Родную Гавань.

Международный Кинофорум «Золотой Витязь» объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Организаторы Кинофорума — Правительство Севастополя, МКФ «Золотой Витязь», Министерство культуры Российской Федерации, МЧС России, при участии Союза кинематографистов России и Госфильмофонда России.

Президент Кинофорума — сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре, председатель Славянского Творческого Союза, директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Почетные попечители «Золотого Витязя» — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, министр МЧС России В.А. Пучков, губернатор города Севастополя Д.В. Овсянников.

Среди участников Кинофорума выдающиеся мастера культуры — Народные артисты России Николай Бурляев, Илзе Лиепа, Андрей Соколов, Евгений Леонов-Гладышев, Владимир Ильин, заслуженные артисты России Татьяна Петрова, Леонид Серебренников, Анна Большова, Василий Мищенко, Эвклид Кюрдзидис, народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович, заслуженный артист Украины Алексей Колесник, актеры театра и кино Инга Шатова и Ирина Лачина, сербская актриса, певица и режиссёр Ивана Жигон.

Специальные гости Кинофорума:

Горан Паскалевич — кинорежиссёр (Сербия);

Аркадий Мамонтов — российский тележурналист, телеведущий, режиссёр документальных телевизионных фильмов;

Сергей Кургинян — российский политический и общественный деятель, театральный режиссёр, телеведущий, политолог;

Кокшенёва Капитолина Антоновна — литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, руководитель Центра наследования русской культуры Института наследия, член экспертного совета Министерства культуры РФ, публицист.

Уже второй год подряд наша телекомпания является официальным информационным партнером кинофорума «Золотой Витязь». В этом году прямую трансляцию Торжественной Церемонии открытия Кинофорума «Золотой Витязь» можно посмотреть на нашем сайте 22 мая 2018 года, трансляция будет доступна с 16:00. Телеверсию открытия Кинофорума «Золотой Витязь» вы увидите чуть позже в эфире телеканала «Городской».