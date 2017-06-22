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В Рязани стартовал археологический сезон
В Рязани стартовал археологический сезон
Уже есть первые находки.
Категория:
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Новости
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