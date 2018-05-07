Правительство России уходит в отставку

В понедельник, 7 мая, сразу после инаугурации президента весь кабмин уйдет в отставку.

Президент России Владимир Путин отметил огромную заслугу премьер-министра РФ Дмитрий Медведева в успешной шестилетней работе правительства. Об этом глава государства сказал в воскресенье вечером, за день до того, как действующий кабмин должен будет уйти в отставку.

“(Вы) работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева”, – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Напомним, что в понедельник, 7 мая, состоится четвертая инаугурация Владимира Путина. Сразу после того, как президент произнесет присягу и официально вступит в должность, действующий кабинет министров будет автоматически расформирован.