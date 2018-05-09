Поздравление с Днём Победы от “ТК Город”

Дорогие друзья!

Сегодня мы с вами отмечаем День Победы – праздник со слезами на глазах, который дался нашему народу ценой гибели многих тысяч советских граждан, ежедневно шедших на смерть ради жизни. Нашей с вами жизни. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

В этот день каждый из нас осознаёт, какое это счастье – не видеть ужасов войны, не терять близких, не бояться за жизнь родных! Глядя на цветущие парки и сады, мы особенно остро чувствуем, как прекрасен и хрупок мир, как безжалостна и беспощадна война.