Пионерии — 95!

Красные галстуки, горн, торжественные линейки и счастливые детские лица. Именно такие ассоциации всплывают при упоминании пионерского движения. Сегодня пионерии исполняется 95 лет, и рязанские коммунисты в честь юбилея приняли в пионеры школьников из города и районов области.

Подробнее в выпуске информационной программы «День Города».