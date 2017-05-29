Минэнерго сообщает о массовых отключениях электроэнергии

29 мая с 18:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 18 м/с) на территории Рязани и Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях региона.

По состоянию на 19:00 без электроснабжения осталось около 5 600 человек.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 15 бригад в составе 35 человек и 16 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения федерального штаба, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, вечером 29 мая в центральный регион России пришёл циклон, который принёс ливень, град и сильный ветер порывами 17-22 м/с. По данным Life жертвами стихии стали 12 человек. Похожая погода была зафиксирована в Калужской, Ивановской, Костромской области. Пострадали и другие регионы Центрального Федерального округа.