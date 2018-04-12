Книга космонавтов

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Традиционно, в этот день принято поздравлять и вспоминать всех тех, кто, так или иначе, имеет отношение к освоению космоса. Нам же, рязанцам, следует помнить и гордиться тем, что именно на Рязанской земле родился основоположник русской космонавтики Константин Циолковский. Он стал первым, но отнюдь не единственным рязанцем, влюбленным в космос. О наших земляках – космонавтах, ученых, конструкторах – можно узнать из книги Александра Куликова «Край Рязанский многоликий».

https://www.youtube.com/watch?v=Ab5Vf7Mgoyo&feature=youtu.be