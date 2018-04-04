Капитальный ремонт в действии

В Рязанской области для реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту в 2019 году не хватает почти четыре миллиарда рублей. Об этом 3 апреля на заседании регионального правительства заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По предварительным расчетам, стоимость капремонта должна составить более 5 млрд рублей. Но направить в регионе могут только около полутора млн, и то при условии, что собираемость будет не менее 90%. По имеющимся данным, в 2017 году собираемость взносов составила 90,4%. В этом же году она пока намного меньше — всего 84%. Стоит заметить, что после истории, которая будет рассказана в следующем сюжете, становится понятно, почему люди не стремятся оплачивать капительный ремонт.