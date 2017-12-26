Итоги конкурса юных художников “Телекомпания “Город” глазами детей”

Подошёл к концу 2017 год, самое время подвести итоги нашего конкурса и назвать победителей. В начале ноября мы объявили о старте конкурса юных художников “Телекомпания “Город” глазами детей”. На Скоморошинскую дом 5, поступило много рисунков о работе наших журналистов, видеооператоров и ведущих. Жюри конкурса отобрало 12 рисунков, которые украсят каждый месяц с января по декабрь 2018 года. Напомним, первыми участие в конкурсе приняли воспитанники студии “Колибри”. Задание подготовить работы для конкурса, получили дети в возрасте от 7 до 10 лет.

И вот список победителей, чья работа украсит календарь Телекомпании Город.

Победители конкурса:

Январь – Маша Сазонова, 7 лет

Февраль – Макар Топорков, 10 лет

Март – Катя Майнингер, 10 лет

Апрель – Лиза Зыкина, 10 лет

Май – Алёна Волчкова, 7 лет

Июнь – Валерия Воронина, 9 лет

Июль – Саша Петрова, 8 лет

Август – Степан Сорокин, 9 лет

Сентябрь – Анна Дугинова, 9 лет

Октябрь – Настя Панина, 7 лет

Ноябрь – Саша Осокина, 10 лет

Декабрь – Вера Шинкарёва, 8 лет

Именно ваши работы украсят фирменный календарь телекомпании Город и телеканала Городской на 2018 год, и получат его. С Новым 2018 годом!