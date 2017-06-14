Горячие сердца Рязанской области

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» – это проект Фонда социально-культурных инициатив, реализуемый с 2013 года.

Его основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации. В этом году в числе победителей оказались и школьники из Рязанской области. Сегодня их наградили знаком «Горячее сердце». На награждении побывала наша съемочная группа.