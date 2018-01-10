Больше мяса, рыбы, овощей

В скором времени может измениться набор продуктов в потребительской корзине. Еще в 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. Оказалось, что по ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от них. По словам министра труда и социальной защиты России в действующей корзине “перебор” хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, мало мяса, рыбы, овощей и фруктов. Главная задача новой потребительской корзины – приблизить набор продуктов питания к оптимальному.