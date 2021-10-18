Симпл-димпл или поп-ит? Если четкого ответа у вас ещё нет, то в этом выпуске «Связи поколений» мы расскажем, что это такое, и нужно ли вообще что-то выбирать. Так же вы узнаете: — ИЗИ, так ли легко и просто всё с этим словом? И где его можно использовать? — Как признаться в своих чувствах на языке жестов? Разберём самый популярный тренд ТИК-ТОКА, о котором говорят на центральном телевидении. Да и причем тут вообще аниме и к-pop культура. Связь поколений — это совершенно новое шоу, в котором мы расшифруем современные сленговые выражения. Благодаря программе вы поймёте, что же значат такие слова, как «лол» или «изи», для чего нужны и как следовать трендам.