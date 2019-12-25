24 декабря 2019 года телеканал «Город» перешел с формата вещания 4:3 на вещание в 16:9. Наш телеканал первый, среди кабельных каналов Рязани, перешёл на широкоформатное вещание. Формат 16:9 обеспечит более яркое и четкое изображение, чем прежний формат 4:3. Таким образом, телевизионная картинка на экране будет восприниматься лучше, кроме того, у зрителей появится возможность в полной мере оценить визуальное качество сериалов, фильмов и программ. Кроме того, это дает больше возможностей для зрителей. Также уже скоро планируется ещё одно дополнение к трансляции канала. С Нового года телеканал «Город» будет транслировать субтитры для людей с инвалидностью по слуху.