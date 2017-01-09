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Янв 9, 2017
День города — новости Рязани 09.01.17
Янв 6, 2017
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Главные Новости
Янв 9, 2017
Праздники закончились
Янв 9, 2017
У природы нет плохой погоды
Янв 6, 2017
Внимание, метеопредупреждение!
Янв 2, 2017
Изменения в городском транспорте с 1 января 2017 года
Янв 1, 2017
Владимир Путин поздравил Россиян с Новым годом
Дек 30, 2016
Любители праздновать
Дек 30, 2016
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Дек 29, 2016
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Дек 28, 2016
Ностальгическое
Дек 28, 2016
Быстрее, выше, сильнее
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Янв 9, 2017
День города — новости Рязани 09.01.17
Янв 6, 2017
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Десятая Муза 06.01.17
Дек 31, 2016
Итоги года — новости Рязани 31.12.16
Дек 31, 2016
Городские встречи 31.12.16 Оксана Титова
Дек 31, 2016
Городские встречи 31.12.16 Ирина Коледёнкова
Дек 30, 2016
День города — новости Рязани 30.12.16
Дек 30, 2016
Человек в городе 30.12.16
Дек 30, 2016
Время жить 30.12.16
Дек 30, 2016
Городские встречи 30.12.16 Светлана Арканова
Дек 30, 2016
Калейдоскоп 30.12.16
Дек 30, 2016
Городские встречи 30.12.16 Юлия Шамрай
Дек 30, 2016
Десятая Муза 30.12.16
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