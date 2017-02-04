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Скоро в школу!
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Неделя города — новости Рязани 04.02.17
Городские встречи 04.02.17 Наталья Пивоварова
Городские встречи 04.02.17 Артём Казбанов и Сергей Романов
Десятая Муза 03.02.17
Городские встречи 03.02.17 Елена Михарева
Калейдоскоп 03.02.17
День города — новости Рязани 03.02.17
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Человек в городе
Фев 4, 2017
Неделя города — новости Рязани 04.02.17
Фев 4, 2017
Городские встречи 04.02.17 Наталья Пивоварова
Фев 4, 2017
Городские встречи 04.02.17 Артём Казбанов и Сергей Романов
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Главные Новости
Фев 3, 2017
Река Листвянка признана одним из самых красивых мест России
Фев 3, 2017
Камеры видеофиксации снизили аварийность на дорогах региона
Фев 2, 2017
В Рязани появился первый в истории региона кандидат в мастера спорта по биатлону
Фев 2, 2017
Коммунальный ад
Фев 1, 2017
21-й век на дворе
Фев 1, 2017
Скоро в школу!
Янв 31, 2017
Гибель 3-х летнего ребенка
Янв 31, 2017
Покоритель льда
Янв 31, 2017
Оборонительный ров на обочине дороги
Янв 30, 2017
Замерзшие лапы, уши и хвосты
Янв 30, 2017
На страже порядка
Янв 29, 2017
Обновление в социальных сетях
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Проекты
Фев 4, 2017
Неделя города — новости Рязани 04.02.17
Фев 4, 2017
Городские встречи 04.02.17 Наталья Пивоварова
Фев 4, 2017
Городские встречи 04.02.17 Артём Казбанов и Сергей Романов
Фев 3, 2017
Десятая Муза 03.02.17
Фев 3, 2017
Городские встречи 03.02.17 Елена Михарева
Фев 3, 2017
Калейдоскоп 03.02.17
Фев 3, 2017
День города — новости Рязани 03.02.17
Фев 3, 2017
Время жить 03.02.17
Фев 3, 2017
Городские встречи 03.02.17 Алексей Секин
Фев 3, 2017
Человек в городе 03.02.17
Фев 3, 2017
Городские встречи 03.02.17 Артём Реутов
Фев 2, 2017
День города — новости Рязани 02.02.17
Фев 1, 2017
День города — новости Рязани 01.02.17
Янв 31, 2017
День города — новости Рязани 31.01.17
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