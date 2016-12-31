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Дек 31, 2016
Итоги года — новости Рязани 31.12.16
Дек 31, 2016
Городские встречи 31.12.16 Оксана Титова
Дек 31, 2016
Городские встречи 31.12.16 Ирина Коледёнкова
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Главные Новости
Дек 30, 2016
Любители праздновать
Дек 30, 2016
Каникулы у спортсменов
Дек 29, 2016
Погода в Рязани на Новый год
Дек 29, 2016
Новый год близко
Дек 28, 2016
Родители в панике
Дек 28, 2016
Ностальгическое
Дек 28, 2016
Быстрее, выше, сильнее
Дек 27, 2016
Пьяный водитель протащил сотрудника ГИБДД за своим автомобилем
Дек 27, 2016
До Нового Года осталось 4 дня
Дек 26, 2016
Внимание, метеопредупреждение!
Дек 26, 2016
В России объявлен траур
Дек 26, 2016
Новоселье в доме на Осеннем
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Проекты
Дек 31, 2016
Итоги года — новости Рязани 31.12.16
Дек 31, 2016
Городские встречи 31.12.16 Оксана Титова
Дек 31, 2016
Городские встречи 31.12.16 Ирина Коледёнкова
Дек 30, 2016
День города — новости Рязани 30.12.16
Дек 30, 2016
Человек в городе 30.12.16
Дек 30, 2016
Время жить 30.12.16
Дек 30, 2016
Городские встречи 30.12.16 Светлана Арканова
Дек 30, 2016
Калейдоскоп 30.12.16
Дек 30, 2016
Городские встречи 30.12.16 Юлия Шамрай
Дек 30, 2016
Десятая Муза 30.12.16
Дек 29, 2016
День города — новости Рязани 29.12.16
Дек 29, 2016
Вызов принят 29.12.16
Дек 28, 2016
День города — новости Рязани 28.12.16
Дек 27, 2016
День города — новости Рязани 27.12.16
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