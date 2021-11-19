Что такое «вайб» и как правильно чиллить? В этом выпуске передачи «Связь поколений» мы расскажем об этом, и вы точно найдете для себя правильный ответ.

Смотрите в этом выпуске:

— Вайб музыкальный. Как его поймать и им насладиться?

— Чиллим без чили. Как правильно отдыхать?

— Идём на вписку. И в чём её отличие от «пати»?

Связь поколений — это совершенно новое шоу, в котором мы расшифруем современные сленговые выражения. Благодаря программе вы поймёте, что же значат такие слова, как «лол» или «изи», для чего нужны и как следовать трендам.