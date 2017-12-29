Телеканал «Известия IZ.RU»

МИЦ «Известия» – первый в России частный мультимедийный информационный центр

МИЦ «Известия» ─ первый в России частный мультимедийный информационный центр, объединяющий редакционные и технологические возможности новостных служб телеканалов РЕН, «Пятый канал» и газеты «Известия». МИЦ «Известия» является универсальной платформой по производству разноформатного информационного контента – для ТВ, печати и Интернета.

Центр также включает в себя новый интернет-портал IZ.ru, сочетающий возможности круглосуточного новостного телеканала и общественно-политического издания. Редакция портала работает в инновационном формате и синхронно транслирует информацию сразу в нескольких форматах: новости, видео, фото, аналитика.

Посетитель портала получает возможность узнать самые свежие новости из бегущей строки, оценить современные средства визуализации – 3D инфографику с использованием геолокационных карт, фото и видео-элементов. Эффект присутствия на месте событий обеспечивает камера 360. На портале предусмотрены передовые интерактивные возможности – автосекретарь и аудиосопровождение текстовых материалов.