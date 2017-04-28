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26
День города — новости Рязани 28.04.17
17:20, 28 Апр 2017
17
Городские встречи 28.04.17 Владимир Мартынов
17:15, 28 Апр 2017
19
Городские встречи 28.04.17 Александр Шерин
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Городские встречи
Городские встречи 28.04.17 Александр Шерин
Городские встречи 28.04.17 Александр Шерин
Депутат Государственной Думы РФ, фракция ЛДПР
Категория:
Городские встречи
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