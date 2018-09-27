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Городские встречи
Городские встречи 27.09.18 Дмитрий Андрейкин
Городские встречи 27.09.18 Дмитрий Андрейкин
Гроссмейстер, двукратный чемпион России, финалист кубка мира ФИДЕ 2013 года
Категория:
Городские встречи
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