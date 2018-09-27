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Городские встречи 27.09.18 Дмитрий Андрейкин

Гроссмейстер, двукратный чемпион России, финалист кубка мира ФИДЕ 2013 года

Категория: Городские встречи

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