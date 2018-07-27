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Городские встречи 27.07.18 Ирина Мостяева и Андрей Фоменко

Педагог-инструктор по ментальной арифметике и обладатель титула “Чемпион из чемпионов” по ментальной арифметике

Категория: Городские встречи

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