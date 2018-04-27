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Городские встречи 27.04.18 Константин Степин

Офицер (по тестированию и военно-профессиональной) ориентации пункта отбора на ВС по контракту по РО

Категория: Городские встречи

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