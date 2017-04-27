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Городские встречи 27.04.17 Владимир Янаки
20:42, 26 Апр 2017
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День города — новости Рязани 26.04.17
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Городские встречи 27.04.17 Владимир Янаки
Городские встречи 27.04.17 Владимир Янаки
Член Союза художников России
Категория:
Городские встречи
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