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Городские встречи 24.12.17 Валерий Конопацкий и Сергей Караев

Председатель Рязанского союза ветеранов и председатель регионального отделения общественной организации “Российский союз ветеранов Афганистана”

Категория: Городские встречи

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