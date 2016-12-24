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Неделя города — новости Рязани 24.12.16
Дек 24, 2016
Городские встречи 24.12.16 Арсений Кудря
Дек 24, 2016
Городские встречи 24.12.16 Протоиерей Арсений Вилков
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Городские встречи 24.12.16 Протоиерей Арсений Вилков
Городские встречи 24.12.16 Протоиерей Арсений Вилков
Председатель миссионерского отдела Рязанской Епархии
Категория:
Городские встречи
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Дек 24, 2016
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